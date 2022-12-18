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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Росіяни пограбували одне з найстаріших виноробних господарств на Херсонщині

Росіяни пограбували одне з найстаріших виноробних господарств на Херсонщині

Київ • УНН

 • 1403017 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Окупанти у Херсонській області пограбували найстаріше виноробне господарство — шато імені князя Трубецького яку 126 років. Воно пережило Першу та Другу світові війни. Перші виноградники висадили наприкінці 19-го століття.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "Інформаційний спротив".

Деталі

В матеріалі повідомляється, що виноградники та саме підприємство опинилися під російською окупацією з перших годин повномасштабного вторгнення 24 лютого. 

"Виноробня постраждала сильно. Окупанти повністю пограбували колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку 20 століття ще з часів князя Трубецького", — зазначає видання.

За наявною інформацією, постраждала будівля історичного шато та будинку на території. Вкрали обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Вина, що перебували на витримці, також зникли.

Росіяни пошкодили лабораторію, замінували виноградники.

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