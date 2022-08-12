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Россияне получили отпор при попытке наступательного боя в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты пытались вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина, но получили отпор и бежали. Провалилась попытка рашистов провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Россияне получили отпор при попытке наступательного боя в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина

Сообщается, что на Славянском направлении оккупанты оказывали огненное влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.

Цитата

«Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и скрылся. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка», - отмечается в сообщении.

Детали

Кроме того, потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

«Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на предыдущие позиции», - говорится в сообщении.

Также оккупанты наступали в направлении Егоровка – Павловка. Враг был остановлен и отброшен назад.

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Кроме того, Генштаб информирует о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил беларуси к применению.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юровского, Белополья, Атынского и Ястребиного в Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебьяже, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль.

Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

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