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Росіяни отримали відсіч при спробі наступального бою у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина, але отримали відсіч та втікли. Провалилася спроба рашистів провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Росіяни отримали відсіч при спробі наступального бою у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина

Повідомляється, що на Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Цитата

«Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка», - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки.

«Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції», - йдеться в повідомленні.

Також окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога було зупинено та відкинуто назад.

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Окрім того, Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки білорусь до застосування.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль.

Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.

Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.

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