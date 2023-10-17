россияне обстреляли пять районов Харьковщины: есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. За прошедшие сутки российские военные обстреляли населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
В результате вражеского артиллерийского обстрела Волчанска Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж.
В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом.
Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеренарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двуречную и Каменку Купянского района и другие населенные пункты.
Дополнение
В Изюме около 11:50 мужчина 72 лет наступил на взрывоопасный предмет. Его госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.