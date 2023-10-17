россияне обстреляли пять районов Харьковщины: есть повреждения

Детали

В результате вражеского артиллерийского обстрела Волчанска Чугуевского района повреждено здание ветеринарной больницы и гараж.

В с. Подлиман Изюмского района обстрелом из РСЗО поврежден дом.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеренарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двуречную и Каменку Купянского района и другие населенные пункты.

Дополнение

В Изюме около 11:50 мужчина 72 лет наступил на взрывоопасный предмет. Его госпитализировали с ранением в состоянии средней тяжести.