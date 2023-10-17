росіяни обстріляли п’ять районів Харківщини: є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Минулої доби російські військові обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж.
У с. Підлиман Ізюмського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено будинок.
Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди Богодухівського району, Ветеренарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, Дворічну та Кам'янку Куп'янського району та інші населені пункти.
Доповнення
В Ізюмі близько 11:50 чоловік 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет. Його госпіталізували з пораненням в стані середньої тяжкості.