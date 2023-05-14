Россияне обстреляли Харьковскую область, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей Харьковщины. В результате обстрела погибли двое гражданских людей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины. Сегодня под ударом было с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли двое гражданских людей: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина», — написал Синегубов.
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россияне обстреляли Харьков и область ракетами С-300.