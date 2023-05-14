Росіяни обстріляли Харківщину, загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли будинки мирних жителів Харківщини. Внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Окупанти вкотре обстріляли будинки мирних жителів Харківщини. Сьогодні під ударом було с. Стариця Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік», - написав Синєгубов.
Доповнення
росіяни обстріляли Харків та область ракетами С-300.