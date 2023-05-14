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росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300: є пошкодження

росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300: є пошкодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. росіяни обстріляли Харків та область ракетами С-300. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Хатнє Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка.

У с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення, госпіталізований.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.

До того ж, продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо

В Тернопільській області є влучання крилатих ракет внаслідок чого були пошкоджені цивільні об'єкти.

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