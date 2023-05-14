росіяни обстріляли Харківщину ракетами С-300: є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. росіяни обстріляли Харків та область ракетами С-300. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.
У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння.
У с. Хатнє Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була госпіталізована 43-річна жінка.
У с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення, госпіталізований.
Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.
До того ж, продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
В Тернопільській області є влучання крилатих ракет внаслідок чого були пошкоджені цивільні об'єкти.