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россияне обстреляли Харьковскую область ракетами С-300: есть повреждения

Киев • УНН

 • 929320 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. россияне обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Об этом сообщил Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

В пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Вследствие вражеского обстрела из РСЗО "Смерч" г. Купянск повреждено частное домовладение.

В с. Хатнее Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, произошел пожар. Получила ранения и была госпитализирована 43-летняя женщина.

В с. Огирцево Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 жилых дома.

К тому же, продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Напомним

В Тернопольской области есть попадание крылатых ракет в результате чего были повреждены гражданские объекты.

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