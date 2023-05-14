россияне обстреляли Харьковскую область ракетами С-300: есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. россияне обстреляли Харьков и область ракетами С-300. Об этом сообщил Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.
В пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены 2 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Вследствие вражеского обстрела из РСЗО "Смерч" г. Купянск повреждено частное домовладение.
В с. Хатнее Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, произошел пожар. Получила ранения и была госпитализирована 43-летняя женщина.
В с. Огирцево Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.
В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 жилых дома.
К тому же, продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов.
Напомним
В Тернопольской области есть попадание крылатых ракет в результате чего были повреждены гражданские объекты.