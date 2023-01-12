россияне обстреляли две громады в Николаевской области

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"Вчера, 11 января, в 16:33 зафиксированы вражеские обстрелы в направлении Очаковской громады. Также в 18:00 враг наносил удары в направлении Куцурубской громады. Пострадавших нет. Предварительно, без разрушений", - написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по его словам, день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Оккупанты в ночь на 11 января выпустили более 40 снарядов из РСЗО по Николаевской области.