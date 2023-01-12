росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині

Цитата

"Учора, 11 січня, о 16:33 зафіксовані ворожі обстріли у напрямку Очаківської громади. Також о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Попередньо, без руйнувань", - написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, з його слів, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Окупанти у ніч на 11 січня випустили понад 40 снарядів з РСЗВ по Миколаївщині.