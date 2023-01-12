росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські війська минулої доби відкривали вогонь по двох громадах у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Учора, 11 січня, о 16:33 зафіксовані ворожі обстріли у напрямку Очаківської громади. Також о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Попередньо, без руйнувань", - написав Кім.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, з його слів, день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Окупанти у ніч на 11 січня випустили понад 40 снарядів з РСЗВ по Миколаївщині.