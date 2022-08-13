Россияне обстреляли 8 пограничных общин в Сумской области: зафиксировано 223 прилета

Детали

Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных общин области − Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета.

По словам главы ОВА, пострадавших среди людей нет, но снова есть разрушение и раненый скот (Новослободская община).

В основном все обстрелы велись с территории России.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты около 8-ми вечера обстреляли город. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома раненый.