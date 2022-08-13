Росіяни обстріляли 8 прикордонних громад у Сумській області: зафіксовано 223 прильоти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни обстріляли 8 прикордонних громад у Сумській області. Зафіксовано 223 прильоти. Про це інформує УНН.
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Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської. Зафіксовано 223 прильоти.
За словами голови ОВА, постраждалих серед людей немає, але знову є руйнування та поранена худоба (Новослобідська громада).
В основному всі обстріли велися із території Росії.
Нагадаємо
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що окупанти близько 8-мої вечора обстріляли місто. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку є поранений.