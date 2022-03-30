Россияне не поддерживают мобилизацию “добровольцев” на войну против Украины – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Население рф не поддерживает попытки российского военного командования мобилизовать “добровольцев” на войну против Украины. В частности, в Калининградской области удалось насобирать лишь 17 так называемых “добровольцев”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать “добровольцев” не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось насобирать лишь 17 так называемых “добровольцев”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что из-за необходимости комплектования подразделений Вооруженных сил российской федерации, которые принимают участие в войне против Украины и понесли существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.
Дополнение
По данным разведки Великобритании, есть вероятность того, что россия стремится мобилизовать своих резервистов и военнослужащих из-за потерь в Украине.