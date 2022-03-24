росія хоче мобілізувати резервістів та військових, щоб заповнити втрати в Україні - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Є ймовірність того, що росія прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців через втрати в Україні. Проте, незрозуміло, як це вплине на їхню боєздатність, вказано у звіті оборонної розвідки Великої Британії, пише УНН.
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За даними розвідки, російські війська майже напевно зазнали тисяч втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Через це у рф прагнуть мобілізувати резервістів та військових, а також приватні військові компанії та іноземних найманців.
Проте, зазначають у міноборони Сполученого Королівства, незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуть до російських сухопутних військ в Україні та як це вплине на боєздатність.
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З початку війни росії проти України війська рф сумарно втратили понад 40 тисяч осіб. Зростає і кількість дезертирів, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.