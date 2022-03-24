россия хочет мобилизовать резервистов и военных, чтобы восполнить потери в Украине - британская разведка

Детали

По данным разведки, российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время полномасштабного вторжения в Украину. Из-за этого в рф стремятся мобилизовать резервистов и военных, а также частные военные компании и иностранных наемников.

Однако, отмечают в Минобороны Соединенного Королевства, непонятно, как эти группировки будут интегрироваться в российские сухопутные войска в Украине и как это повлияет на боеспособность.

Ранее

С начала войны россии против Украины войска рф суммарно потеряли более 40 тысяч человек. Растет и количество дезертиров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



