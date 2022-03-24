россия хочет мобилизовать резервистов и военных, чтобы восполнить потери в Украине - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Есть вероятность того, что россия стремится мобилизовать своих резервистов и военнослужащих из-за потерь в Украине. Однако, непонятно, как это повлияет на их боеспособность, указано в отчете оборонной разведки Великобритании, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время полномасштабного вторжения в Украину. Из-за этого в рф стремятся мобилизовать резервистов и военных, а также частные военные компании и иностранных наемников.
Однако, отмечают в Минобороны Соединенного Королевства, непонятно, как эти группировки будут интегрироваться в российские сухопутные войска в Украине и как это повлияет на боеспособность.
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С начала войны россии против Украины войска рф суммарно потеряли более 40 тысяч человек. Растет и количество дезертиров, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.