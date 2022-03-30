Росіяни не підтримують мобілізацію “добровольців” на війну проти України – Генштаб ЗСУ

Цитата

"Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати “добровольців” не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих “добровольців”, - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що через необхідність комплектування підрозділів збройних сил російської федерації, які беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

Доповнення

За даними розвідки Великої Британії, є ймовірність того, що росія прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців через втрати в Україні.



