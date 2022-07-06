Россияне пытаются установить полный контроль над стратегической дорогой Бахмут – Лисичанск – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Об этом говорится в вечерней сводке от Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
В Генштабе рассказали об ситуации и на других направлениях.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления на направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дибровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.
Оккупанты наступали на направлении Долгенькое – Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли.
На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянского и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.
На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.
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