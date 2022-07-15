Россияне пытались установить контроль над Богородичным: ВСУ отразили штурм
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские военные снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным», - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.
Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации по другим направлениям.
На Северском направлении, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.
На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Перемогы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепеля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова.
В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БпЛА.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.
С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки.
На Южнобужском направлении противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.