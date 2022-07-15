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Россияне пытались установить контроль над Богородичным: ВСУ отразили штурм

Россияне пытались установить контроль над Богородичным: ВСУ отразили штурм

Киев • УНН

 • 90425 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские военные снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным», - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли.

Кроме того, Генштаб сообщил о ситуации по другим направлениям.

На Северском направлении, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий сил обороны, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли наши позиции вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Слобожанском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Перемогы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепеля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного и Карнауховки. Нанес авиаудар вблизи Верхнего Салтова.

В районах Павлограда и Покровска противник вел воздушную разведку БпЛА.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Пытается вести воздушную разведку БПЛА.

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