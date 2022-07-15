Росіяни намагалися встановити контроль над Богородичним: ЗСУ відбили штурм
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Українські військові знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним», - йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли.
Окрім того, Генштаб повідомив про ситуацію на інших напрямках.
На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли наші позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.
В районах Павлограда та Покровська противник вів повітряну розвідку БпЛА.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.
З метою виявлення змін в положенні наших військ та корегування вогню артилерії противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки.
На Південнобузькому напрямку противник обстрілює позицій наших військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку БпЛА.