россияне могут подорвать дамбу в районе Сватово для замедления ВСУ - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские захватчики могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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«Во временно оккупированное Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.
«Заметим, что такие действия являются намеренным разрушение украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положение сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения», - информирует Центр сопротивления.
Дополнение
В Сватово взорвался склад с боеприпасами оккупантов, за которым украинские военные наблюдали 2 недели.