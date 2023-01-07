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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россияне могут подорвать дамбу в районе Сватово для замедления ВСУ - Центр сопротивления

Киев • УНН

 • 727373 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Российские захватчики могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

россияне могут подорвать дамбу в районе Сватово для замедления ВСУ - Центр сопротивления

Цитата

«Во временно оккупированное Сватово прибыло вражеское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

«Заметим, что такие действия являются намеренным разрушение украинской инфраструктуры и не имеют целесообразности, ведь не меняют положение сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения», - информирует Центр сопротивления.

Дополнение

В Сватово взорвался склад с боеприпасами оккупантов, за которым украинские военные наблюдали 2 недели.

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