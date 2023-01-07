росіяни можуть підірвати дамбу у районі Сватового для сповільнення ЗСУ - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російські загарбники можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині, щоб сповільнити просування Збройних сил України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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«До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що при цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.
«Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», - інформує Центр спротиву.
Доповнення
У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні.