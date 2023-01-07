росіяни можуть підірвати дамбу у районі Сватового для сповільнення ЗСУ - Центр спротиву

Цитата

«До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.

«Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», - інформує Центр спротиву.

Доповнення

У Сватовому вибухнув склад із боєприпасами окупантів, за яким українські військові спостерігали 2 тижні.