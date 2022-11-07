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Россияне готовят провокативные обстрелы жилых районов в Херсонской области - разведка

Киев • УНН

 • 252330 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российские оккупанты в Херсонской области готовят провокативные обстрелы жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

«Рашисты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. У них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег», - говорится в сообщении.

Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток.

«Есть высокая вероятность совершения в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Херсоне российские захватчики, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции.

По имеющейся информации из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию российской федерации.

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