Росіяни готують провокативні обстріли житлових районів на Херсонщині – розвідка

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«Рашисти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег», - йдеться в повідомленні.

Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

«Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Херсоні російські загарбники, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції.

За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації.