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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Херсонська область: із Заводівки загарбники вивозять жителів до окупованого Криму, з подальшим переселенням на територію рф

Херсонська область: із Заводівки загарбники вивозять жителів до окупованого Криму, з подальшим переселенням на територію рф

Київ • УНН

 • 296937 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

Так званій “евакуації” підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації.

Нагадаємо

В деяких населених пунктах російські окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.

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