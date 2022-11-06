Херсонська область: із Заводівки загарбники вивозять жителів до окупованого Криму, з подальшим переселенням на територію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.
Так званій “евакуації” підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.
За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію російської федерації.
Нагадаємо
В деяких населених пунктах російські окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.