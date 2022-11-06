Херсонская область: из Заводовки захватчики вывозят жителей в оккупированный Крым, с последующим переселением на территорию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию российской федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области.
Так называемой “эвакуации” подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья.
По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию российской федерации.
Напомним
В некоторых населенных пунктах российские оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.