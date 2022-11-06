Херсонская область: из Заводовки захватчики вывозят жителей в оккупированный Крым, с последующим переселением на территорию рф

Детали

Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области.

Так называемой “эвакуации” подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья.

По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию российской федерации.

Напомним

В некоторых населенных пунктах российские оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.