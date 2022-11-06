В деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В деяких населених пунктах російські окупанти знищують вежі українських мобільних операторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.