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В деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів - Генштаб

В деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів - Генштаб

Київ • УНН

 • 199211 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В деяких населених пунктах російські окупанти знищують вежі українських мобільних операторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

"5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів", - йдеться в повідомленні.

Додамо 

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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