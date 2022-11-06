В некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов - Генштаб

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"5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными Силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.