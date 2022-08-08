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россияне депортируют детей-сирот из Луганской области в рф – Гайдай

Киев • УНН

 • 84732 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты пытаются организовать депортацию детей в россию из Луганской области. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на днях готовятся вывезти более 100 детей, лишенных родительской опеки, пишет УНН.

Цитата

“С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте рф". Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут на россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей”, – сообщил Гайдай.

Детали

Кроме того, оккупационные власти не могут наладить отработанную годами работу социальной сферы – финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего.

Дополнение

В Украину вернулась семья Бобро – мама и трое детей, которые попали в ловушку под видом "эвакуации" в рф.

По данным Минреинтеграции, уже 50 украинских детей удалось вернуть из россии.

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