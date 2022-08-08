россияне депортируют детей-сирот из Луганской области в рф – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты пытаются организовать депортацию детей в россию из Луганской области. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, на днях готовятся вывезти более 100 детей, лишенных родительской опеки, пишет УНН.
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“С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте рф". Итак, уже на днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут на россию. Россияне покидают оккупированные города без мужчин, которых принудительно мобилизуют, теперь еще и вывозят детей”, – сообщил Гайдай.
Детали
Кроме того, оккупационные власти не могут наладить отработанную годами работу социальной сферы – финансирование интернатов и санаторных школ. Они отдают детей, потому что для них это финансовое бремя, а не поколение будущего.
Дополнение
В Украину вернулась семья Бобро – мама и трое детей, которые попали в ловушку под видом "эвакуации" в рф.
По данным Минреинтеграции, уже 50 украинских детей удалось вернуть из россии.