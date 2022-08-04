В Україну повернули ще трьох дітей, вивезених окупантами до рф

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Харків’янка Любов Бобро, рятуючись від щоденних ворожих обстрілів, намагалась евакуюватись з дітьми через російський Бєлгород. Але росіяни їх – ошукали. Зібрали і вивезли у важкодоступну російську глибинку.

«Нас доправили на межу Зауралля та Західного Сибіру – у місто Курган. Шансів вирватись майже не було. Тоді моя старша донька, яка залишилась в Україні, забила на сполох, звернувшись до Мінреінтеграції», - розповіла Любов Бобро.

У відомстві відзначили, що процес повернення був дуже непростим. І ось нарешті родина вдома.

Додамо

Таким чином, за даними Мінреінтеграції, на сьогодні вже 50 українських дітей вдалося повернути з рф.