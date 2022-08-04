В Украину вернули еще троих детей, вывезенных оккупантами в рф

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Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Но русские их – обманули. Собрали и вывезли в труднодоступную российскую глубинку.

«Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири– в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграции», - рассказала Любовь Бобро.

В ведомстве отметили, что процесс возвращения был очень непростым. И вот, наконец, семья дома.

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Таким образом, по данным Минреинтеграции, на сегодняшний день уже 50 украинских детей удалось вернуть из россии.