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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росіяни депортують дітей-сиріт з Луганщини до рф – Гайдай

росіяни депортують дітей-сиріт з Луганщини до рф – Гайдай

Київ • УНН

 • 84734 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти намагаються організувати депортацію дітей-сиріт до росії з Луганської області. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, днями готуються вивезти понад 100 дітей, позбавлених батьківського піклування, пише УНН.

Цитата

“Із відповідними намірами в захоплені міста приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті рф". Тож, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть на росію. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей”, – повідомив Гайдай.

Деталі

Окрім того, окупаційна влада не може налагодити відпрацьовану роками роботу соціальної сфери – фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це фінансовий тягар, а не покоління майбутнього.

Доповнення

В Україну повернулася сім’я Бобро – мама й троє дітей, які потрапили у пастку під виглядом "евакуації" до рф.

За даними Мінреінтеграції, вже 50 українських дітей вдалося повернути з росії.

Українські Національні Новини

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