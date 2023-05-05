россияне бьют ракетами по Краматорску вторую ночь подряд: удар пришелся на промзону

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по промзоне Краматорска - без жертв", - написал Кириленко.

Детали

По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 5 мая следующая:

  • На Волновахском направлении разрушен дом в Максимовке, под огнем Новоукраинка и Угледар.
  • На Донецком направлении 8 раз под обстрелы попала Кураховская громада - повреждены 2 дома: в Анновке и Успеновке. Зафиксированы обстрелы Авдеевки, Марьинки и Георгиевки.
  • На Горловском направлении враг активно стрелял по Константиновской громаде: ранен 1 человек в Николаевке, повреждены 8 домов в Предтечино, 1 дом в Константиновке и 2 админздания в Иванополье. Целый день под обстрелами Торецкая громада - повреждено 16 домов, в Нью-Йорке 1 человек погиб и 3 ранены. Еще 1 дом поврежден в городе Часов Яр.
  • На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Звановке, 1 в Северске и 1 в Заречном Лиманской громады.

"За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 5", - сообщил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 4 мая российские оккупанты также нанесли ракетный удар по Краматорску.

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