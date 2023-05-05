росіяни б'ють ракетами по Краматорську другу ніч поспіль: удар прийшовся на промзону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетний удар по промзоні Краматорська у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по промзоні Краматорська - без жертв", - написав Кириленко.
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З його слів, ситуація по області станом на ранок 5 травня наступна:
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- На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці, під вогнем Новоукраїнка та Вугледар.
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- На Донецькому напрямку 8 разів під обстріли потрапила Курахівська громада - пошкоджено 2 будинки: у Ганнівці та Успенівці. Зафіксовано обстріли Авдіївки, Мар'їнки та Георгіївки.
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- На Горлівському напрямку ворог активно стріляв по Костянтинівській громаді: поранено 1 людину в Миколаївці, пошкоджено 8 будинків в Предтечиному, 1 будинок у Костянтинівці і 2 адмінбудівлі в Іванопіллі. Цілий день під обстрілами Торецька громада - пошкоджено 16 будинків, у Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранено. Ще 1 будинок пошкоджено у місті Часів Яр.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, 1 у Сіверську та 1 у Зарічному Лиманської громади.
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"За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5", - повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
У ніч на 4 травня російські окупанти також завдали ракетний удар по Краматорську.