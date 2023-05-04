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росіяни вночі завдали ракетний удар по Краматорську

росіяни вночі завдали ракетний удар по Краматорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетний удар по Краматорську, загалом у Донецькій області обстріли продовжилися на чотирьох напрямках, двоє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - пошкодили корпус навчального закладу та прилеглі житлові будинки", - повідомив голова ОВА.

Деталі

За даними Кириленка, ситуація по області станом на ранок 4 травня така:

  • На Волноваському напрямку під обстрілами Новоукраїнка та Пречистівка - пошкоджено будинок.
  • На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала обстрілів з артилерії та "Градів", а також авіаракетного удару - пошкоджені будинки та територія підприємства. У Курахівській ТГ пошкоджено 6 будинків у Ганнівці і 3 в Успенівці. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки.
  • На Горлівському напрямку поранено 1 людину у Миколаївці Костянтинівської ТГ. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. Ще 7 будинків пошкоджено у Часовоярській ТГ, 11 у Соледарській ТГ і 22 у Торецькій ТГ.
  • На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Зарічному Лиманської ТГ. У Сіверській ТГ пошкоджено 4 будинки.

"За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 9", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.

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