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россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску

россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Краматорску, в целом в Донецкой области обстрелы продолжились на четырех направлениях, два человека погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома", - сообщил глава ОВА.

Детали

По данным Кириленко, ситуация по области по состоянию на утро 4 мая такова:

  • На Волновахском направлении под обстрелами Новоукраинка и Пречистовка - поврежден дом.
  • На Донецком направлении Авдеевка подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов", а также авиаракетному удару - повреждены дома и территория предприятия. В Кураховской ТГ повреждены 6 домов в Ганновке и 3 в Успеновке. Зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки.
  • На Горловском направлении ранен 1 человек в Николаевке Константиновской ТГ. В Константиновке повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. Еще 7 домов повреждено в Часовоярской ТГ, 11 в Соледарской ТГ и 22 в Торецкой ТГ.
  • На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Заречном Лиманской ТГ. В Северской ТГ повреждены 4 дома.

"За сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 9", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов типа Shahed из 24 и один разведывательный беспилотник.

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