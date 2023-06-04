Россияне 4 раза обстреляли приграничье Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. За вечер прошедших суток враг обстрелял 4 раза приграничье Сумской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
Детали
Около семи вечера зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Волковка.
Около восьми часов вечера было зафиксировано 9 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Белокопытово.
После девяти вечера зафиксировано 4 прихода, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Середина-Буда. А также 2 прихода, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Барановка.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним
За прошедшие сутки оккупанты совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва.