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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Россияне 4 раза обстреляли приграничье Сумской области

Киев • УНН

 • 258808 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. За вечер прошедших суток враг обстрелял 4 раза приграничье Сумской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.

Россияне 4 раза обстреляли приграничье Сумской области

Детали 

Около семи вечера зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Волковка. 

Около восьми часов вечера было зафиксировано 9 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Белокопытово. 

После девяти вечера зафиксировано 4 прихода, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Середина-Буда. А также 2 прихода, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Барановка. 

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва. 

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