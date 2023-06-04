Россияне 4 раза обстреляли приграничье Сумской области

Детали

Около семи вечера зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Волковка.

Около восьми часов вечера было зафиксировано 9 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Белокопытово.

После девяти вечера зафиксировано 4 прихода, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Середина-Буда. А также 2 прихода, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Барановка.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним

За прошедшие сутки оккупанты совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва.