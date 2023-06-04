Росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За вечір минулої доби ворог обстріляв 4 рази прикордоння Сумської області. Інформація щодо руйнування та постраждалих не надходила, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.
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Близько сьомої вечора зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Вовківка.
Близько восьмої години вечора було зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Білокопитове.
Після дев'ятої вечора зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 82 мм, в районі н.п. Середина-Буда. А також 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Баранівка.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо
Протягом минулої доби окупанти здійснили 22 обстріли Сумщини. Зафіксовано 104 вибухи.