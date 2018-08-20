Россия завезла в оккупированный Крым до 1 млн своих граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российская Федерация завезла в оккупированный Крым от 500 тыс. до 1 млн своих граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов, передает корреспондент УНН.
"Оккупанты завезли с территории России около 500 тыс. - 1 млн граждан Российской Федерации. С этим вопросом надо разбираться ...", - сказал он.
Как сообщал УНН, сегодня нет решения о военном освобождении оккупированного Крыма. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.
Напомним, до конца августа этого года дети политзаключенных получат документы государственного образца, а именно свидетельства о рождении, зарубежные паспорта и другие документы.
Ранее в представительстве Президента в Крыму предложили остановить автобусное сообщение с РФ.