Россия завезла в оккупированный Крым до 1 млн своих граждан

"Оккупанты завезли с территории России около 500 тыс. - 1 млн граждан Российской Федерации. С этим вопросом надо разбираться ...", - сказал он.



Как сообщал УНН, сегодня нет решения о военном освобождении оккупированного Крыма. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.



Напомним, до конца августа этого года дети политзаключенных получат документы государственного образца, а именно свидетельства о рождении, зарубежные паспорта и другие документы.



Ранее в представительстве Президента в Крыму предложили остановить автобусное сообщение с РФ.