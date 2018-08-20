Росія завезла до окупованого Криму до 1 млн своїх громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російська Федерація завезла до окупованого Криму від 500 тис. до 1 млн своїх громадян. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає кореспондент УНН.
"Окупанти завезли з території Росії близько 500 тис. – 1 млн громадян Російської Федерації. З цим питанням треба розбиратися…", - сказав він.
Як повідомляв УНН, на сьогодні немає рішення про військове звільнення окупованого Криму. Про це повідомив на прес-конференції перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов.
Нагадаємо, до кінця серпня цього року діти політв’язнів отримають документи державного зразка, а саме свідоцтва про народження, закордонні паспорти й інші документи.
Раніше у представництві Президента у Криму запропонували зупинити автобусне сполучення з РФ.