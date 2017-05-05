Россия мешает прекращению боевых действий на Донбассе - ОБСЕ

“Россия продолжает поведение, подрывающее прекращение боевых действий. Опять, 29 апреля наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под станицей Луганской. Это перезапустили отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы делались с территории под контролем сепаратистов. 14 апреля, в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчитывалась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил”, — сказала Кейт Бернс.

Также она выразила сожаление по поводу того, что Россия не поддержала часть заявления ОБСЕ где осуждаются попытки запугать, или напугать наблюдателей ОБСЕ, а также говорится о необходимости гарантировать доступ миссий по всей Украине без ограничений, замечаний или проволочек.

“Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий”, — добавила поверенная.