Росія заважає припиненню бойових дій на Донбасі - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Росія підриває зусилля з припинення бойових дій на сході України, відмовляється засуджувати залякування місій ОБСЄ, продовжує порушувати права опозиції в Криму. Про це заявила тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кейт Бернс під час промови 4 травня перед постійною радою ОБСЄ в Відні, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
“Росія продовжує поведінку, яка підриває припинення бойових дій. Знову, 29 квітня спостережна місія ОБСЄ чула постріли в районі розведення сил під Станицею Луганською. Це перезапустило відлік часу припинення вогню перед розведенням сил. Спостережна місія повідомила, що постріли робились з території під контролем сепаратистів. 14 квітня, в той же день, коли сили сепаратистів під проводом Росії оголосили про готовність відійти від Станиці Луганської, спостережна місія звітувала про напад спільних російсько-сепаратистських сил на українські позиції. Протягом тижнів, спільні російсько-сепаратистські сили тримали 30 одиниць забороненої зброї включаючи танки та гаубиці в 15 кілометрах від району розведення сил”, — сказала Кейт Бернс.
Також вона висловила жаль з приводу того, що Росія не підтримала частину заяви ОБСЄ де засуджуються спроби залякати, або нажахати спостерігачів ОБСЄ, а також йдеться про необхідність гарантувати доступ місій по всій Україні без обмежень, зауважень чи зволікань.
“Відмова Росії приєднатись до решти країн-учасників і повністю підтримати спостерігачів співвідноситься з тим, що вона не забезпечує доступ місій по всій території України, зокрема на територіях підконтрольних спільним російсько-сепаратистським силам. Обмеження в доступі, разом з погрозами та залякуваннями послаблюють спостережну місію. Лише минулого тижня, спільні російсько-сепаратистські сили 13 разів обмежували доступ спостережних місій” — додала повірена.