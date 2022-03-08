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Россия запустила по Украине около 670 ракет с начала войны — Минобороны США

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Россия запустила почти 670 ракет с начала войны в Украине, сообщил чиновник министерства обороны США. Его слова цитирует CNN, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, почти половина выпущенных ракет была выпущена из России, другая половина — в основном с территории Украины. По словам чиновника, из Беларуси выпущено чуть более 70 ракет, а с Черного моря — всего полдюжины или около того.

Путин ввел на территорию Украины почти 100 процентов боевой силы, которую он накопил для этого вторжения, и у Путина "все еще есть 95% боевой силы, с которой он начал", добавил чиновник.

"Боевая мощь, доступная ему, если считать его предполагаемые потери только с точки зрения самолетов и транспортных средств, которые или недоступны, или не двигаются, или недоступны для него, у него все еще есть много доступной боевой мощи", — отметил чиновник.

"... они также наносят наступательные удары с воздуха с помощью ракет, запускаемых с самолетов, а также с мобильных пусковых установок", — подчеркнул чиновник.

По словам чиновника, хотя русские имеют больший контроль над воздушным пространством в некоторых частях страны "на севере больше, чем где-либо еще", они не контролируют всю страну, и в целом пространство остается оспариваемым.

"Это очень спорное воздушное пространство, и, как я уже говорил, русские не добились превосходства в воздухе над всей страной, — сказал чиновник. - Но, как я уже говорил, есть части Украины, где русские смогли лучше контролировать воздушное пространство, особенно, как вы можете себе представить, на севере больше, чем где-либо, но это меняется, это очень динамично каждый день".

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