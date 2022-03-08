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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія запустила по Україні майже 670 ракет із початку війни — Міноборони США

Росія запустила по Україні майже 670 ракет із початку війни — Міноборони США

Київ • УНН

 • 119989 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Росія запустила майже 670 ракет із початку війни в Україні, повідомив високопосадовець міністерства оборони США. Його слова цитує CNN, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, майже половину випущених ракет було випущено з Росії, іншу половину — здебільшого з території України. За словами чиновника, з Білорусі випущено трохи більше 70 ракет, а з Чорного моря — всього півдюжини або близько того.

Путін ввів на територію України майже 100 відсотків бойової сили, яку він накопичив для цього вторгнення, і у Путіна "все ще є 95% бойової сили, з якої він почав", додав чиновник.

"Бойова міць, доступна йому, якщо вважати його передбачувані втрати тільки з погляду літаків і транспортних засобів, які або непрацездатні, або не рухаються, або недоступні для нього, у нього все ще є багато доступної бойової потужності", — зауважив чиновник.

"... вони також завдають наступальних ударів з повітря за допомогою ракет, що запускаються з літаків, а також з мобільних пускових установок", — підкреслив чиновник.

За словами чиновника, хоча росіяни мають більший контроль над повітряним простором у деяких частинах країни, "на півночі більше, ніж деінде", вони не контролюють усю країну, і в цілому простір залишається оспорюваним.

"Це дуже спірний повітряний простір, і, як я вже казав, росіяни не домоглися переваги в повітрі над усією країною, — сказав чиновник. — Але, як я вже казав, є частини України, де росіяни змогли краще контролювати повітряний простір, особливо, як ви можете собі уявити, на півночі більше, ніж будь-де, але це змінюється, це дуже динамічно щодня".

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