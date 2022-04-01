россия заплатит больничные украинцам, которые из-за войны временно не работали – ФССУ

Детали

В условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками - в таком случае работник временно прекращает выполнять работу, однако трудовые отношения сохраняются.

Поскольку в период приостановления действия трудового договора с приостановкой выплаты заработной платы факт потери заработка из-за болезни или травмы отсутствует, это влечет за собой также прекращение права на компенсацию утраченного заработка из-за временной нетрудоспособности за счет работодателя и за счет средств ФССУ.

Цитата

“Компенсация всех потерянных работником в результате нападения россии средств возлагается на государство-агрессора. россия обязана возместить украинцам понесенные убытки, в том числе за время временной нетрудоспособности. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 №2136, который вступил в силу 24.03.2022: возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины”,- сообщили в фонде.

Ранее

Пенсионный фонд перечислил Сбербанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей.