Россия закупает 30 тыс. платформ для перемещения военной техники на дальние расстояния - СНБОУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство транспорта РФ и ОАО "Российские железные дороги" закупают дополнительно 30 тыс. универсальных платформ для перемещения военной техники на большие расстояния. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Для переброски личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ на большие расстояния Министерством транспорта и ОАО "Российские железные дороги "закупается дополнительно 30 тыс универсальных платформ", - сказал А.Турчинов.
Напомним, А.Турчинов заявил, что Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017".