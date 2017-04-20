Россия закупает 30 тыс. платформ для перемещения военной техники на дальние расстояния - СНБОУ

"Для переброски личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ на большие расстояния Министерством транспорта и ОАО "Российские железные дороги "закупается дополнительно 30 тыс универсальных платформ", - сказал А.Турчинов.

Напомним, А.Турчинов заявил, что Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017".