Россия закупает 30 тыс. платформ для перемещения военной техники на дальние расстояния - СНБОУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31376 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98504 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150573 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114149 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111632 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103627 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106870 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152148 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Россия закупает 30 тыс. платформ для перемещения военной техники на дальние расстояния - СНБОУ

Россия закупает 30 тыс. платформ для перемещения военной техники на дальние расстояния - СНБОУ

Киев  •  УНН

 • 9469 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство транспорта РФ и ОАО "Российские железные дороги" закупают дополнительно 30 тыс. универсальных платформ для перемещения военной техники на большие расстояния. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

"Для переброски личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ на большие расстояния Министерством транспорта и ОАО "Российские железные дороги "закупается дополнительно 30 тыс универсальных платформ", - сказал А.Турчинов.

Напомним, А.Турчинов заявил, что Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017".

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