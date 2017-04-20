Росія закуповує 30 тис. платформ для переміщення військової техніки на далекі відстані – РНБОУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство транспорту РФ та ВАТ “Российские железные дороги” закуповують додатково 30 тисяч універсальних платформ для переміщення військової техніки на великі відстані. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Для перекидання особового складу, озброєння та військової техніки ЗС РФ на великі відстані Міністерством транспорту та ВАТ "Российские железные дороги" закуповується додатково 30 тисяч універсальних платформ”, — сказав О.Турчинов.
Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017".