Росія закуповує 30 тис. платформ для переміщення військової техніки на далекі відстані – РНБОУ

“Для перекидання особового складу, озброєння та військової техніки ЗС РФ на великі відстані Міністерством транспорту та ВАТ "Российские железные дороги" закуповується додатково 30 тисяч універсальних платформ”, — сказав О.Турчинов.

Нагадаємо, О.Турчинов заявив, що Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017".