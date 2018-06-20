Россия запретила въезд ряду граждан Латвии за "русофобские позиции"

"В ответ на недружественные действия правительства Латвии, который запретил въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам с т.н."Списока Магнитского", в МИД России был вызван заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве. Вручили ей список лиц-граждан Латвии, которые занимают открыто русофобские позиции, которые выступают за усиление антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.



Кроме того, латвийского дипломата предупредили, что "русский "стоп-лист" остается открытым, и в него при дальнейших антироссийских шагах могут быть внесены новые фигуранты".



Напомним, в начале года Сейм Латвии утвердил введение санкций в отношении фигурантов так называемого "списка Магнитского" против россиян, причастных к нарушению прав человека, коррупции и отмыванию денег.



Как сообщал УНН, сегодня министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичсом провел встречу с председателем украинского МИД Павлом Климкиным.



