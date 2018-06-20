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Росія заборонила в’їзд ряду громадян Латвії через "русофобські позиції"

Росія заборонила в’їзд ряду громадян Латвії через "русофобські позиції"

Київ • УНН

 • 7102 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У МЗС Росії передали латвійським дипломатам список осіб-громадян Латвії, яким заборонено в’їзд до РФ, у відповідь на рішення уряду Латвії про заборону на в'їзд на територію своєї країни 49 російським громадянам з "Списку Магнітського", передає УНН з посиланням на прес-службу російського МЗС.

"У відповідь на недружні дії уряду Латвії, який заборонив в'їзд на територію своєї країни 49 російським громадянам з т.зв. "Списку Магнітського", в МЗС Росії була викликана заступник керівника латвійської дипмісії в Москві. Вручили їй список осіб-громадян Латвії, які займають відкрито русофобські позиції, які виступають за посилення антиросійських санкцій і збереження практики дискримінації російськомовної меншини, яким закритий в'їзд в Російську Федерацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, латвійського дипломата попередили, що "російський "стоп-лист" залишається відкритим, і в нього в разі подальших антиросійських кроків можуть бути внесені нові фігуранти".

Нагадаємо, на початку року Сейм Латвії затвердив введення санкцій щодо фігурантів так званого "списку Магнітського" проти росіян, причетних до порушення прав людини, корупції та відмивання грошей.

Як повідомляв УНН, сьогодні міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс провів зустріч з головою українського МЗС Павлом Клімкіним.

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