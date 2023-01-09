россия уже почти стоит перед вопросом, чего они достигнут бесконечными обстрелами - посол ЕС в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. россия не сможет бесконечно осуществлять ракетные обстрелы по Украине, потому что запасы ракет исчерпываются, а возможностей изготавливать новые у рф все меньше и меньше. Об этом сообщил в интервью для эстонского издания Postimees посол ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет УНН.
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«Ракетные обстрелы бесконечно продолжаться не могут. И покупать их у «высокоразвитых стран» вроде Северной Кореи они сами не захотят. россия уже почти стоит перед вопросом, насколько стоит залезать в свой “НЗ” и чего они достигнут бесконечными обстрелами.
Во-вторых, очень важным фактором будут установленные в отношении россии санкции. Тут дело не только в том, как они влияют на всю экономику в целом, но в первую очередь на оборонную промышленность. Многие комплектующие россия получить не может, а значит и высокотехнологичное оружие производить не сможет. Способность производить технологичные вещи у россии падает, падает и способность вести войну», – сообщил Маасикас.
Напомним
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что армия рф имеет запас ракет для нанесения еще двух-трех массированных ударов по Украине.